За три года крымчане получили в Украине почти 53 тыс. заграничных паспортов

В период с 2014 года по 2016 год включительно крымчане получили 52,9 тыс. заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины, передают Крым.Реалии со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины.

В 2014 году было оформлено 11,2 тыс. паспортов, в 2015 году - 25,1 тыс., в 2016 году количество выданных крымчанам документов составило 16,6 тыс. В ГМС отметили, что жители Крыма - граждане Украины могут оформлять загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов.

Как сообщают журналисты, ранее Евросоюз, США и другие страны, которые не признают российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортам.

Напомним, Автономная Республика Крым была незаконно аннексирована Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Один из российских террористов Игорь Гиркин, который участвовал в вооруженном захвате полуострова и ряда городов Донбасса, позже признался, что депутатов местного парламента боевики силой сгоняли голосовать за отделение от Украины.

После аннексии Крыма Россией западные страны ввели экономические санкции и запретили компаниям из многих отраслей инвестировать в экономику оккупированного полуострова.