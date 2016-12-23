Вместо Савченко Украину в ПАСЕ будет представлять Борислав Береза

После исключения народного депутата Надежды Савченко из делегации Украины в ПАСЕ представлять страну в Ассамблее будет Борислав Береза.
Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина".
"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савченко из делегации – ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти два года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала Гопко.
По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.
"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатуры, кто будет заместителем Березы", - рассказала депутат.
Напомним, 22 декабря парламент отменил внеквотное избрание народного депутата Надежды Савченко в состав делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.