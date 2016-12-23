Вместо Савченко Украину в ПАСЕ будет представлять Борислав Береза

Береза был заместителем Савченко в украинской делегации в Ассамблее

После исключения народного депутата Надежды Савченко из делегации Украины в ПАСЕ представлять страну в Ассамблее будет Борислав Береза.

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савченко из делегации – ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти два года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала Гопко.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

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"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатуры, кто будет заместителем Березы", - рассказала депутат.

Напомним, 22 декабря парламент отменил внеквотное избрание народного депутата Надежды Савченко в состав делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.