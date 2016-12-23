Украинцы должны выбрать семейного врача до июля 2017 года, – Минздрав

Выбор врача не будет привязываться к месту регистрации гражданина

В июле 2017 года Министерство здравоохранения надеется начать подписание договоров между пациентами и семейными врачами. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Украинская правда.

"За эти шесть месяцев мы будем работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них будет выглядеть первичное звено. Будут ли это центры первичной помощи, или поликлиники, или частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему ", – сказала Супрун.

Соглашение с семейным врачом заключается бессрочно и действует до момента, пока человек не решит подписать соглашение с другим врачом.

К июлю в Минздраве также планируют собрать все реестры пациентов, которые существуют в Украине.

Выбор врача к месту регистрации гражданина привязываться не будет.

Ранее Ульяна Супрун сообщила, что до 1 февраля 2017 года будут снижены цены на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы.