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Савченко хотят исключить из комитета Верховной Рады по нацбезопасности

Савченко хотят исключить из комитета Верховной Рады по нацбезопасности
Надежда Савченко / Фото: radiosvoboda.org

Комитет инициировал исключение, депутаты должны проголосовать

23.12.16 31
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал проект постановления об исключении из своего состава народного депутата Надежды Савченко, однако решение должно приниматься в сессионном зале. Об этом рассказал секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает Укринформ.

"Комитет поддерживает (исключение Савченко, – ред.) категорически, потому что именно комитет был инициатором и подписантом этого постановления. Теперь профильный комитет – по вопросам регламента – должен поддержать или не поддержать в целом это постановление, внести его в зал на голосование, а зал уже будет определяться, будет ли 226 голосов", – сказал Винник.

Исключение Савченко из комитета по нацбезопасности единогласно поддержали все члены комитета. Парламент рассмотрит этот вопрос скорее всего уже после Нового года.

Напомним, Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Такое решение принял Комитет ВР по иностранным делам.

20 декабря председатель ВР Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована. В связи с этим ее вызывали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

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