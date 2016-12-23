Сутки в АТО: Украина потеряла двоих сыновей

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО двое украинских военнослужащих погибли, трое – получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает пресс-центр СНБО.

На луганском направлении за прошедшие сутки противник провел ряд краткосрочных вооруженных провокаций на участке фронта Желтое – Крымское и в Попаснянском районе. Единожды бандформирования применили миномет, обстреляв украинские позиции вблизи Крымского. Всего вчера на луганском направлении произошло пять вражеских обстрелов, в том числе один – с применением минометов.

На донецком направлении сутки начались с обстрелов врагом Авдеевки. Около 4:00 боевики открыли огонь из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Там же враг нарушил тишину днем, перед заходом солнца и поздно вечером.

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Горячее всего – на Светлодарской дуге, где силы оккупанта не оставляют попыток захвата украинских позиций. Так, утром под прикрытием огня из артиллерии, минометов и бронетехники, враг атаковал силы АТО. По подсчетам Генштаба, боевики выпустили во время боевого противостояния более 100 мин и снарядов, однако украинские защитники отбили штурм врага, несмотря на плотный огонь противника.

Но и на этом дерзость врага не прекратилась. Сразу после неудачи штурма оккупант из пушек калибра 152 мм открыл огонь в сторону домов мирных жителей села Мироновка, что в 5 километрах к северу от района боевых действий на Светлодарской дуге. Позже в течение суток этот прифронтовой поселок был обстрелян противником еще дважды – из тех же крупнокалиберных орудий.

До конца суток бандформирования открывали огонь из тяжелого вооружения вблизи Луганского еще два раза, общей продолжительностью около трех часов. Также по одной вражеской вооруженной провокации произошло в Новгородском и Верхнеторецком, что к западу от оккупированной Горловки.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 9 вражеских обстрелов, в том числе 6 раз бандформирования применяли тяжелое вооружение.

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На мариупольском направлении наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения противником режима тишины. Вчера зафиксировано пять обстрелов, четыре из них – с использованием минометов. Места вражеских обстрелов – украинские позиции вблизи Красногоровки, Старогнатовки и Водяного. После 18:00 бандформирования открывали огонь из стрелкового оружия в Гнутово. Впервые за месяц в Широкино было абсолютно спокойно.

Уже сегодня утром, зайдя одновременно с трех направлений, вражеская ДРГ (8 человек) атаковала украинский наблюдательный пост в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил.