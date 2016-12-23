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Ситуация в Донбассе

Путин высказался в поддержку помилования боевиков в Украине

Путин высказался в поддержку помилования боевиков в Украине
Владимир Путин / Фото: odnako.su

Якобы, в украинских тюрьмах содержится значительное количество пророссийских бандитов

 

23.12.16 61
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Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в пятницу высказал свою точку зрения на то, почему не происходит обмен пленными в формате "всех на всех" между Киевом и боевиками на востоке Украины, передает Укринформ.

"Что касается освобождения, мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины, - ред.) Петр Порошенко высказал идею обмена "всех на всех". И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса", - сказал Путин.

По его словам, есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах в Украине и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. "Вот и проблема. Если уж "всех на всех", то тогда надо принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно", - заявил Путин.

Напомним, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

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