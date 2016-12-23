В Минобороны назвали количество контрактников, пришедших в ВСУ в этом году

С начала 2016 года контракт с Вооруженными силами Украины заключило почти 68 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны полковник Оксана Гаврилюк, передает пресс-служба ведомства.

"С начала года контракт с украинским войском заключило почти 68 тысяч военнослужащих, из которых 7,4 тысяч – офицеры", – отметила Гаврилюк.

Ранее в декабре сообщалось, что контракт с ВСУ заключили более 67 тысяч военнослужащих с начала 2016 года. В июле этого года сообщалось о 33 тысячах военных, поступивших на службу в ВСУ по контракту. При этом полный переход на комплектование Вооруженных сил Украины исключительно военнослужащими по контракту пока не рассматривается.

В сентябре этого года в Минобороны заявили об отсутствии необходимости в объявлении очередной волны частичной мобилизации в ВСУ.