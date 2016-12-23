Украина и Беларусь договорились вместе производить тракторы, комбайны и вагоны в 2017-2020 годах

Украина и Беларусь подготовили дорожную карту по развитию сотрудничества на 2017-2010 годах, в которой первоочередным направлением является развитие проектов машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Для обсуждения развития промышленной кооперации между странами 23 декабря встретились заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко и заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик.

"Развитие сотрудничества в сфере машиностроения – один из главных приоритетов украинско-белорусского сотрудничества. В подготовленной дорожной карте по развитию сотрудничества на 2017-2020 годы отражены в первую очередь проекты машиностроения, в частности – производство тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, вагонов, строительной и коммунальной техники", – сказал Бровченко.

Планируется, что Украина и Беларусь будут совместно производить троллейбусы, расширят модельный ряд лифтов общего производства.

Также планируется организация ряда совместных производств, в частности, сельскохозяйственной техники совместно с холдингом "Гомсельмаш".

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По данным министерства, в январе-августе текущего года товарооборот между Украиной и Беларусью составил $2,3 млрд грн, что на 9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (из них $537,4 млн – украинский экспорт и $1,76 млрд – импорт).