Только 28% украинцев считают успешной реформу полиции - опрос

Социологи утверждают, что количество тех, кто положительно оценивает реформу полиции, уменьшилось с начала года в полтора раза

Реформу полиции успешной считают чуть больше четверти украинцев - 28%, неуспешной - 65%. Соответствующие данные опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг", передает ЛІГА.net.

Согласно результатам социологического исследования, количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось с начала года в полтора раза.

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Опрос проводился в период 8-18 декабря 2016 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Напомним, по результатам опроса, проведенного в мае 2016 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, показатели доверия новой полиции за год возросли на 50%. В основном доверяют полиции 34,1% опрошенных, полностью доверяют 5,6%, совсем не доверяют 19,5%, в основном не доверяют 24,7%. Директор фонда Деминициативы Ирина Бекешкина отметила, что таких высоких показателей доверия у милиции никогда не было.