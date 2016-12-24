Кабмин хочет внедрить технологию мобильной электронной подписи Mobile ID

Кабинет министров планируют запустить в Украине технологию мобильной идентификации и электронной подписи Mobile ID. Пилотный проект представили в пятницу, 23 декабря, на совещании под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает 112 Украина.

Глава Госагентства электронного управления Александр Рыженко рассказал о перспективах развития технологии.

"Сфера использования MobileID достаточно широкая и включает в себя электронные услуги и доступ к реестрам, электронный документооборот, электронную коммерцию и банковские операции. Впоследствии это может стать сервисом медицины и многое другое. Преимущество технологии в первую очередь заключается в удобстве использования и высоком уровне безопасности", - сказал Рыженко.

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По его словам, в Украине этот проект может стать катализатором развития цифрового рынка.

Работы над проектом ведутся уже больше года в сотрудничестве с мобильным оператором "Киевстар". В дальнейшем планируется привлечь к реализации проекта и других операторов мобильной связи.

Mobile ID – это личная электронная подпись, закрепленная за sim-картой человека. Mobile ID обладает юридической силой, надежно защищен от мошенничества и позволит подписывать документы, производить оплату, а в будущем, возможно, даже голосовать.

Во время презентации подчеркнули, что Mobile ID работает как на смартфоне, так и на обычном мобильном телефоне с кнопками.