НБУ запустил сайт "Приватбанк под защитой государства"

Он содержит всю информацию о национализации

Национальный банк Украины запустил сайт "Приватбанк под защитой государства", на котором собрана вся информация о национализации крупнейшего банка страны.

"Вхождение государства в капитал банка используется как чрезвычайный механизм поддержки системно важных банков в самые трудные периоды их истории. Этот шаг позволит Приватбанку избежать банкротства и ликвидации", - говорится в заявлении, размещенном на стартовой странице сайта.

На сайте можно ознакомиться с детальной хронологией событий, заявлениями и комментариями о национализации руководства страны и международных организаций, а также ознакомится с инфографикой, рассказывающей о дальнейших планах государства в отношении банка.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк – Приватбанк. Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.