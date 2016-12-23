Каждый раз они вынуждены были, забирая раненых, отступать

23 ноября в районе проведения антитеррористической операции с полуночи до 18:00 зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.

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На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного пахаря. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарск дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На луганском направлении под огонь 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Троицкое и Новоалександровка.