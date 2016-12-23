Штаб АТО подтвердил гибель под Светлодарском военного, считавшегося пленным

Штаб антитеррористической операции сообщил о гибели возле Светлодарска Донецкой области военнослужащего, который до этого считался пленным. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передают Украинские новости.
"Я эту информацию подтверждаю", - сказал он.
Также пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook разместил видеозапись интервью командира батальона с позывным "Купол".
Он подчеркнул, что 18-23 декабря возле Светлодарска погибли 9 украинских военнослужащих, получили ранения - 35, получили контузию - 17, различные травмы - 11.
Кроме того, "Купол" сообщил, что на видеозаписи, распространенном боевиками, действительно отражены тела украинских военнослужащих, в том числе лейтенанта Ярового и солдата Баюся.
Также "Купол" отметил, что ему не известны точные потери боевиков, однако он уверен, что они превышают потери Вооруженных сил.