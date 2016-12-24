Е-декларации: НАПК направило в суд еще 6 админпротоколов на чиновников

Нарушители с опозданием или вообще не подали е-деклараций за 2015 год

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд шесть административных протоколов в отношении лиц, уполномоченных выполнять функций государства или местного самоуправления, которые нарушили требования законодательства по электронному декларированию. Соответствующее решение было принято на заседании НАПК 23 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно составленным протоколам, НАПК выявило случаи неподачи или несвоевременной подачи е-деклараций за 2015 год без уважительных причин. Протоколы составлены в соответствии со ст. 12 закона "О предотвращении коррупции".

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В системе были зарегистрированы более 103 тыс. деклараций. Украинские чиновники суммарно задекларировали активы почти на 27 млрд гривен.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.