Береза сообщил, что не заменит Савченко в ПАСЕ

Народный депутат Борислав Береза заявил, что информация о том, что он займет место Надежду Савченко в составе украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, является некорректной. Об этом он заявил в комментарии каналу 112 Украина.

"Я не заменяю Надежду Савченко. Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", - заявил Береза.

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Напомним, 22 декабря Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

После голосования народный депутат Анна Гопко заявила, что представлять страну в Ассамблее будет Борислав Береза.