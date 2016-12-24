АТО: Террористы обстреляли из "Града" Сизое

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска в районе проведения антитеррористической операции продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении враг многократно вел огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному из 122 миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – из вооружения БМП. Вблизи Водяного боевики атаковали позиции ВСУ, однако после открытия ответного огня отступили.

На донецком направлении террористы из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Красного Пахаря и Северного. Огонь со стороны боевиков из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского (на Светлодарской дуге). Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем противник обстрелял Авдеевку, Новолуганское, Южное, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в который раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Из 15- миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды – Новозвановку. Из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.

Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенным пунктам.