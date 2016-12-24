С утра в зоне АТО фиксируется прекращение огня

По состоянию на утро 24 декабря в районе проведения антитеррористической операции украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00:00 24 декабря 2016 года. Об этом говорится в заявлении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Анатолия Петренко на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что по всей линии соприкосновения установлена тишина.
"Офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ", – подчеркивается в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске договорились о новом режиме тишины в Донбассе