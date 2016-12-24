Стало известно, когда заработает дорожная полиция

Запуск дорожной патрульной службы в Украине запланирован на лето 2017 года, а завершение ее формирования намечено на конец следующего года. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, передает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"Мы ожидаем полноценного функционирования этой службы, начиная с лета, окончательный второй этап формирования должен завершиться в декабре 2017 года", – сказал Бушуев.

Он отметил, что к функциональным обязанностям сотрудников дорожной полиции будет относиться обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства, реагировать на все проявления криминального характера, зафиксированные на участке патрулирования.

Кроме того, заверил Бушуев, руководство Нацполиции не ограничивается вопросами создания дорожной полиции. По его словам, в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.

"После принятия этих законодательных изменений, я уверяю вас, вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме", – подчеркнул он.

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В департаменте коммуникации Нацполиции напомнили, что в 2017 году планируется запуск дорожной полиции. Кандидатов будут выбирать в два этапа. Для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников для обеспечения безопасности дорожного движения на трассах международного и национального значения.