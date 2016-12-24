С сегодняшнего дня в районе проведения антитеррористической операции началось "рождественское перемирие", которое предусматривает полное прекращение огня бессрочно. По состоянию на 11:00 24 декабря противник эту договоренность нарушил, совершив четыре обстрела на луганском и мариупольском направлениях. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает Украинский кризисный медиа-центр.

23 декабря в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения, еще четверо – получили контузию.

На Светлодарской дуге продолжались масштабные боевые действия. Прошлые сутки начались с боевого столкновения под Луганским, которое продолжалось непрерывно пять часов. Противник атаковал при поддержке бронетехники, минометов и орудий, выпустив десятки снарядов и мин. Позже на этих рубежах произошло еще два вражеских обстрела общей продолжительностью четыре часа.

Также боевики пытаются "прощупать почву" для удара с фланга. В частности, мощные обстрелы со стороны врага состоялись в Троицком и в Воздвиженке. Противник целыми батареями применял тяжелое вооружение: минометы и пушки. Вражеская артиллерия вновь била по Мироновке. Вследствие агрессивных действий незаконных вооруженных формирований в Светлодарске повреждены жилой дом и полицейский автомобиль.

На луганском направлении, в частности, в Новозвановке боевики применили пушки и минометы, а в Сизом – установку "Град". Еще один минометный обстрел произошел в Желтом. Кроме этого, оккупанты нарушали вели огонь в Станице Луганской, Лобачево, Новоалександровке. Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 10 обстрелов со стороны боевиков. Половина из них – из тяжелого вооружения: 15 мин, 35 артснарядов, четыре реактивных снаряда от "Града".

На донецком направлении, кроме участка фронта Троицкое – Новолуганское, активные боевые действия велись по горловскому периметру: боевики обстреляли украинские позиции в поселках-спутниках Торецка, а также в Верхнеторецке и Новоселовке Второй. Половина обстрелов велась из тяжелого вооружения. В Северном повреждены два жилых дома.

В Авдеевской промзоне произошло пять перестрелок между силами АТО и боевиками. На позиции "Шахта Бутовка" вчера вечером украинские военные пережили мощный трехчасовой минометный обстрел со стороны Спартака. В Донецком аэропорту было спокойно. Всего за минувшие сутки на донецком направлении боевики совершили 19 обстрелов, в том числе 13 – из тяжелого вооружения, произошло одно боестолкновение.

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На мариупольском направлении на участке фронта Талаковка – Широкино и днем, и ночью продолжались мощные минометные и артиллерийские обстрелы. По нашим позициям выпущено более 120 боеприпасов. На других рубежах – почти идеальное перемирие. Кратковременный обстрел со стороны противника произошел в Докучаевске. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 19 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 11 – из тяжелого вооружения, состоялось одно боестолкновение с ДРГ боевиков.

Также вчера украинские войска оборудовали блокпост в селе Новолуганское на донецком направлении. Это было сделано по просьбе местных жителей, так как ранее поселок не контролировался ни одной из сторон. Эти меры позволят привезти туда гуманитарную помощь.