Боевики планируют сорвать перемирие, открыв огонь по своим, – штаб АТО

По данным разведки, такие провокации боевики планируют осуществлять на мариупольском и донецком направлениях

Российско-оккупационные войска в Донбассе намерены осуществить ряд провокационных обстрелов с применением тяжелого вооружения как по подконтрольной украинскому правительству территории, так и по районам, находящимся под контролем боевиков. Об этом написал в Facebook спикер пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

"По информации, полученной разведкой штаба АТО, российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины. При этом обстрелы должны осуществляться не только по населенным пунктам, которые находятся на подконтрольной Украине территории, но и по тем, которые временно контролируются боевиками", – говорится в сообщении.

По данным разведки, такие провокации боевики планируют осуществлять на мариупольском направлении по населенным пунктам Саханка, Водяное – силами так называемого "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты", который обещает устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов.

На донецком направлении провокации планируются силами так называемых "100-й бригады" и "3-й отдельной мотострелковой бригады" – по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где расположено известное предприятие "Бахмутский агросоюз".

"Указанная штабом АТО информация доведена до Совместного центра контроля и координации, а также СММ ОБСЕ в Украине", – сообщил Матюхин.