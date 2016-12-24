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Документ Экспертиза подтвердила: подписи в "амбарной книге" Партии регионов принадлежат Охендовскому

<span class="label red">Документ</span> Экспертиза подтвердила: подписи в "амбарной книге" Партии регионов принадлежат Охендовскому
Михаил Охендовский / Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

Именно эти записи стали основанием для составления подозрения в отношении главы ЦИК

24.12.16 9
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Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты почерковедческой экспертизы "амбарной книги" Партии регионов, свидетельствующие о достоверности подписи главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в этих записях.

Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и в то же время не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат главе ЦИК. Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно главе ЦИК.

В Бюро указали, что эти записи стали основанием для составления подозрения в отношении Охендовского.

Что касается выписок с банковских счетов, то, по данным следствия, глава ЦИК пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Так, согласно одной из записей в "черной бухгалтерии" 27 сентября 2012 года Охендовский получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов $4,7 тыс., из которых, по версии следствия, в соответствии с имеющимися финансовыми документами, положил на свой банковский счет $4,5 тыс.

В НАБУ также заявили, что не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении о подозрении отсутствуют сведения о лице, передававшем средства: "На самом деле такие сведения существуют и указаны в сообщении о подозрении".

Детективы НАБУ предполагают, что сторона защиты может оказать влияние на свидетелей, поэтому на данном этапе ей отказано в предоставлении информации о полном перечне указанных лиц.

Документы, обнародованные НАБУ

Напомним, вечером 13 декабря Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. В то же время суд отказался отстранять Охендовского с должности главы ЦИК на 2 месяца, отклонив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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