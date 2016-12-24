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В Ирпене открылся реабилитационный центр для раненых в АТО

В Ирпене открылся реабилитационный центр для раненых в АТО
Фото: lift-press.ru

Здесь будут внедрять новейшие технологии помощи бойцам, лишившимся конечностей

24.12.16 100
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В Украине заработал центр, где получившие ранения военные будут иметь возможность получить качественную реабилитацию. Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак на открытии отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями, которое расположилось на базе Военно-медицинского центра в городе Ирпень, передает Укринформ.

"Идея создания такого центра возникла у специалистов, медиков, по инициативе депутата Оксаны Харчинской. Решили создать Центр, где можно возвращать бойцов к нормальной жизни", – сказал Руснак.

Он отметил, что система реабилитации создана во всех военных медицинских заведениях, где работают с людьми, утратившими конечности. Но открытие нового базового центра, как для военных ВСУ, так и для других силовых структур, позволит внедрять новейшие технологии.

Кроме того, по словам генерал-полковника, новинкой станет то, что бойцы, потерявшие конечности, смогут работать здесь инструкторами, своим примером доказывая, что жизнь продолжается, несмотря на тяжелые ранения.

Первый заместитель министра добавил, что для ремонта и оборудования отделения были привлечены средства волонтеров, народных депутатов и Министерства обороны, а сейчас Центр переходит на финансовое обеспечение МОУ.

Главный врач Центра Андрей Ких рассказал, что сейчас отделение готово принять 10 пациентов, но в случае необходимости, подобные заведения будут открываться и в других регионах.

"Курс реабилитации будет зависеть от индивидуальных особенностей пациента. Уже на следующей неделе будем принимать пациентов... Наша цель – максимально помочь герою, который потерял свое здоровье на поле боя", – сказал Ких.

Главный врач ожидает, что первые пациенты прибудут уже в понедельник, 26 декабря.

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