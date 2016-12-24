Савченко в понедельник представит собственный проект

Народный депутат Надежда Савченко в понедельник даст пресс-конференцию, на которой представит свою общественную платформу РУНА. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Тема пресс-конференции: "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

"В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа РУНА: Рух, Реформы, Революция украинского народа", - сказано в анонсе.

В сообщении указано, что Савченко является лидером платформы. Кроме нее участие в мероприятие примут Назар Мухачев, сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское Казацкое Войско" (Киев); Теодор Дякив, представитель экспертной группы "Народный суверенитет" (Львов).

Напомним, 12 декабря стало известно, что народный депутат Надежда Савченко в Минске тайно встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

В партии "Батькивщина" сообщили, что народный депутат Надежда Савченко не координирует свои действия с фракцией и партией.

Позже появилась информация, что Надежда Савченко написала заявление о выходе из партии "Батькивщина".

15 декабря фракция обсудила с Надеждой Савченко все обстоятельства и приняла решение о ее исключении из своего состава. В Батькивщине завили, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и партии на данный момент не совпадают, а она сама начинает собственный политический проект.