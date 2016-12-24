Порошенко: Украинцы хорошо знают всех популистов – и "с вилами", и "с косами"

Украинцы уже хорошо различает тех политиков, кто готов заниматься реальными делами, и популистов всех цветов - "что с вилами, с косами".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время видеообращения к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных общин, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов - что с вилами, с косами", - отметил он.

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По его словам, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от популизма до псевдомассовых протестов.

Также Порошенко высоко оценил прошедшие выборы в объединенных территориальных бригадах. Высокая явка, по его мнению, свидетельствует о поддержке населением политики децентрализации.

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"Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Такая активность избирателей в сочетании с вашей победой демонстрирует, что люди не просто поверили в децентрализации, а решительно ее поддержали. Они поняли, что передача полномочий и финансовых ресурсов на места соответствует их жизненным интересам, потому что это все дало возможность начать решать застарелые проблемы, денег на которые не хватало на протяжении десятилетий. А теперь они есть", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что уже 1744 малых общин объединились в 367 состоятельных общин, и это открыло новые возможности для более 3 млн. граждан, которые там живут.