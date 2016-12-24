В Мариуполе презентовали современную систему видеоконтроль за ситуацией в городе на базе Единого сервисно-аналитического центра, созданного при управлении полиции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сейчас 46 операторов аналитического центра обрабатывают информацию с 37 видеокамер, которые транслируют видео из улиц города. В перспективе количество камер будет увеличено до 70.

С помощью камер, установленных на улицах Мариуполя, полицейские смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, которые по тем или иным причинам разыскиваются правоохранителями.

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В случае обнаружения разыскиваемого автомобиля система выделяет номерной знак автомобиля-нарушителя красным цветом и информирует оператора звуковым сигналом.

Система позволяет фиксировать и обрабатывать довольно значительные массивы информации сразу по нескольким параметрам: окружающая обстановка (время суток, погодные условия), обработка информации о типе, марке, модели и цвет автомобиля, его номерной знак. Кроме того, система позволяет проводить поиск совпадений по лицам и тому подобное.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что система очень полезна в работе полиции. Она выполняет превентивную функцию, чтобы полицейские могли противодействовать любому нарушению.

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"Мы об этом говорим публично. Мы это делаем вместе с местной властью для того, чтобы преступники сразу знали, что их ждет. Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению преступности, уличной преступности, угонов", - подчеркнул глава МВД.