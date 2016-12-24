24 ноября в районе проведения антитеррористической операции с полуночи до 18:00 зафиксировано 23 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды по одной мине калибра 120 миллиметров было выпущено в районе Талаковки.

На донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

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На луганском направлении обстреляли Желтое. Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь не вели.