Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Новый режим тишины в зоне АТО: боевики 23 раза открывали огонь
Ситуация в Донбассе

Видео Новый режим тишины в зоне АТО: боевики 23 раза открывали огонь

<span class="label red">Видео</span> Новый режим тишины в зоне АТО: боевики 23 раза открывали огонь
Боец АТО / Фото: ua-ru.info

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении

24.12.16 84
0000

24 ноября в районе проведения антитеррористической операции с полуночи до 18:00 зафиксировано 23 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды по одной мине калибра 120 миллиметров было выпущено в районе Талаковки.

На донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

На луганском направлении обстреляли Желтое. Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь не вели.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Боевики планируют сорвать перемирие, открыв огонь по своим, – штаб АТОАТО: Боевики нарушили перемириеКарта военных действий в зоне АТО на 24 декабря

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 11982
  2. Пустая сцена. Где взять элиту? 3710
  3. Сильнее дружбы. Как женская дружба погубила карьеру президента Южной Кореи 5393
  4. Гагаузская мечта. Репортаж из страны, где поселился призрак коммунизма 7115
  5. Самая страшная война. Зачем фотографы снимают вооруженные конфликты 4080
  6. Вагончик тронулся. Как работает железнодорожная билетная мафия 10556
  7. Паспортный режим. Микромир человека в объективе Александра Чекменёва 2147
  8. Быть свободным. История человека, который приближает возвращение Крыма 3780
  9. Воздевать руки и орать "чей Крым?" — это про инфантильность, — психолог Александр Ройтман 8364
  10. Потопы и утопии. Что слушать в декабре — плей-лист месяца 697
  1. Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива 10139 / 11001
  2. Жебривский прогнозирует хорватский сценарий деоккупации Донбасса 5195 / 5762
  3. Береза сообщил, что не заменит Савченко в ПАСЕ 4961 / 5642
  4. Сурков пообещал включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России, - Тымчук 3300 / 3663
  5. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 3025 / 90386
  6. На Светлодарской дуге взяли в плен троих украинских солдат, зверски пытали и убили, - волонтер 2826 / 3109
  7. Украинцы должны выбрать семейного врача до июля 2017 года, – Минздрав 2625 / 3148
  8. Военные прокомментировали ситуацию на Светлодарской дуге 2495 / 2714
  9. Супрун сказала, какие лекарства подешевеют к 1 февраля 2398 / 2550
  10. За 2017 год минимальная пенсия вырастет аж на 126 гривен, - Рева 1492 / 1766
  1. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 76 / 90386
  2. Украинцы должны выбрать семейного врача до июля 2017 года, – Минздрав 22 / 3148
  3. Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный Кива 19 / 11001
  4. Жебривский прогнозирует хорватский сценарий деоккупации Донбасса 17 / 5762
  5. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 15 / 1155
  6. Сурков пообещал включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России, - Тымчук 10 / 3663
  7. На Светлодарской дуге взяли в плен троих украинских солдат, зверски пытали и убили, - волонтер 9 / 3109
  8. Госдеп США предупреждает об угрозе терактов по всей Европе на Рождество 9 / 90
  9. Береза сообщил, что не заменит Савченко в ПАСЕ 9 / 5642
  10. Врачебные тайны. Глава Минздрава Ульяна Супрун о том, какой будет новая медицина 8 / 11982
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.