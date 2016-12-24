СЦКК: Режим тишины в Донбассе носит относительный характер

В украинской стороне Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с прекращением огня в Донбассе заявляют, что объявленный с 24 декабря режим тишины на Донбассе носит относительный характер. Об этом сообщил руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко, передает 112 Украины.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что режима стопроцентной "тишины" не удалось достичь. "Тишина" является относительной, продолжаются отдельные провокационные обстрелы из стрелкового оружия. Но позитивная тенденция есть в том, что сегодня не было зафиксировано ни одного артиллерийского обстрела, был лишь один прилет мины калибром 120 мм на мариупольском направлении", - сообщил он.

По словам Петренко, информация о нарушении боевиками перемирия, как и ранее, передается представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в районе проведения антитеррористической операции с полуночи до 18:00 зафиксировано 23 обстрела со стороны боевиков.