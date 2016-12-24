Горбатюк: Во время Евромайдана власть системно противостояла собственным гражданам

Следствие Генеральной прокуратуры Украины установило системное противодействие власти с безосновательными арестами митингующих во время событий Евромайдана. Об этом начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил в эфире Громадського.

"В ходе расследования установлено системное влияние действий государства против восстания людей, произвольные аресты митингующих, снятие температурных ограничений на применение отдельных видов оружия, применение титушок. Было системное противодействие, которое может оцениваться как отсутствие защиты и, соответственно, право народа на восстание", - сказал он.

По его словам, конвенция ООН указывает на то, что в случае, если ни одна из ветвей власти и правоохранителей не защищает людей, то народ имеет право на восстание.

Горбатюк отметил, что окончательные выводы относительно событий на Майдане должен делать суд, в то время как задача следствия - собрать максимальное количество доказательств.

Напомним, что все преступления, совершенные во время Революции достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).