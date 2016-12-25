Боевики стреляли из пулеметов и минометов

В течение суток 24 декабря пророссийские боевики откровенно продолжали нарушать минские договоренности о прекращении огня - зафиксировано 39 обстрелов украинских позиций в зоне АТО, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды были осуществлены обстрелы из 120-мм миномета в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.

На донецком направлении украинские позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели из 82-мм минометов.

На луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.