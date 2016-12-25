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Главная » Страна » Видео "Тишина" в зоне АТО: за сутки зафиксировано 39 обстрелов
Ситуация в Донбассе

Видео "Тишина" в зоне АТО: за сутки зафиксировано 39 обстрелов

<span class="label red">Видео</span> "Тишина" в зоне АТО: за сутки зафиксировано 39 обстрелов
Фото: Пресс-центр АТО

Боевики стреляли из пулеметов и минометов

25.12.16 14
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В течение суток 24 декабря пророссийские боевики откровенно продолжали нарушать минские договоренности о прекращении огня - зафиксировано 39 обстрелов украинских позиций в зоне АТО, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды были осуществлены обстрелы из 120-мм миномета в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.

На донецком направлении украинские позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели из 82-мм минометов.

На луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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