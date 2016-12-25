Израиль отменил визит украинского премьер-министра

В связи с поддержкой Украиной резолюции Совета безопасности ООН против израильских поселений в Палестине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль, передает Deutsche Welle со ссылкой на израильское агентство новостей Ynet.

Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета безопасности ООН по поводу израильских поселений в Палестине.

Отмечается, что визит Гройсмана был запланирован на следующую неделю, однако на веб-сайте КМУ анонсов о подобном визите не размещено, как и сообщений об отмене визита главы правительства.

Ранее Нетаньяху заявил о переоценке Израилем связей с ООН. "Я проинструктировал министерство иностранных дел завершить в течение месяца переоценку наших контактов с ООН, включая финансирование институтов ООН и присутствие представителей ООН в Израиле", - цитирует Нетаньяху Reuters.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США. Ранее американские власти всегда ветировали подобные резолюции.