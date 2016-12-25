Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин заявил, что сейчас в городе ждут приезда миссии ОБСЕ, чтобы начать восстановление электроснабжения фильтровальной станции. Об этом он заявил в эфире 112 канала.

"В городе уже третий день нет воды. Сейчас прошла информация, что противник соглашается на то, чтобы пропустить ремонтную бригаду в "серую зону", чтобы восстановить электроснабжение на фильтровальной станции. Сейчас проходит работа с представителями ОБСЕ, чтобы установить с двух сторон зеркальный контроль, чтобы они обеспечили наблюдение", - заявил Малыхин.

По его словам, украинские ремонтные бригады полностью готовы к работе, задержка только за ОБСЕ.

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Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации рассказал также, что за последние сутки противник нарушал режим прекращения огня. Но в жилые кварталы не стреляли, под огонь попали только позиции украинских военных.

"По жилым кварталам попаданий не было. Интенсивность была относительно невелика, но, учитывая то, что должен действовать режим прекращения огня, то провокации были", - сказал Малыхин.

Напомним, с полуночи 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. В штабе АТО заявляют, что перемирие было нарушено уже через 25 минут после полуночи.