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Главная » Страна » Сутки в АТО: впервые за 6 дней на Светлодарской дуге без потерь
Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: впервые за 6 дней на Светлодарской дуге без потерь

Сутки в АТО: впервые за 6 дней на Светлодарской дуге без потерь
Александр Мотузяник / Фото: Минобороны

Несмотря на продолжающиеся обстрелы, обстановка в Донбассе имеет определенную тенденцию к деэскалации

25.12.16 34
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, но один военнослужащий получил ранения в Авдеевке, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Таким образом, впервые за 6 дней мы не имеем потерь на Светлодарской дуге", отметил он.

Первый день рождественского перемирия отмечен массовыми нарушениями режима прекращения огня со стороны противника. Вражеские обстрелы произошли во всех направлениях. Однако обстановка имеет определенную тенденцию к деэскалации. В частности, спокойнее стало в основных горячих точках – на Светлодарской дуге, в Авдеевской промзоне и Широкино. Также противник значительно реже применял тяжелое вооружение.

На мариупольском направлении, как и ранее, основные боевые действия ведутся на южных рубежах (участок фронта Павлополь – Широкино). Кроме многочисленных провокаций с применением легкого вооружения, по нашим позициям было выпущено несколько минометных мин. Преимущественно оккупанты нарушали режим тишины днем. Кроме приморского участка фронта, враг стрелял в Марьинке и под Докучаевском. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 23 вражеских обстрела, в том числе два – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении, как и раньше, боевики регулярно открывают огонь в окрестностях поселка Луганское. Один из обстрелов был минометным и состоялся в начале вечера - по украинским позициям выпущено 12 мин. В Авдеевской промзоне два часа продолжалась перестрелка между силами АТО и противником. Оккупанты также применяли миномет. Кроме этого, продолжаются вражеские провокации в Горловке и на позиции "Шахта Бутовка". Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе два – из тяжелого вооружения.

На луганском направлении вчера состоялся один вражеский обстрел – в Желтом. Он продолжался 25 минут.

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