В городе Счастье Луганской области состоялась передача украинской стороне тел двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря, сообщает hromadske.ua.

Погибшие украинские бойцы служили в 54-й бригаде ВСУ. Один из них - лейтенант Яровой с позывным "Шайтан", другой - солдат Байкус с позывным "Ваха". Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря.

Представители гражданско-военного сотрудничества Минобороны передали тела двух погибших боевиков представителям "ЛНР", а из "ЛНР" передали тела украинских военных. Передача проходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.

Координатор проекта ВСУ "Эвакуация 200" Михаил Котелевский рассказал, что предварительно осмотрел тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных из 54-й бригады (точно установит экспертиза и опознание родных), и следов пыток не зафиксировал. "Там пулевые ранения, не совместимые с жизнью", - сказал он.









Фото: hromadske.ua

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще полрядка 30 получили ранения.