Киевский метрополитен закрыл станции "Черниговская" и "Лесная" из-за пожара на секонд-хенде. Об этом сообщила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала 112.

"Сейчас мы не можем предоставить точных данных. Однако повреждения точно есть. На станции "Лесная" есть значительные повреждения оборудования", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, информацию о том, когда будет восстановлено движение метро на станциях "Лесная" и "Черниговская", смогут предоставить лишь после полной ликвидации возгорания. "Продолжается локализация и ликвидация этого пожара. Только после того наши специалисты смогут обследовать оборудование, посмотреть, какие ремонтные работы нужно проводить и дать информацию, когда мы сможем восстановить движение", - добавила представитель метрополитена.

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Напомним, недалеко от станции метро "Лесная" в воскресенье загорелся рынок секонд-хенда. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 2 тыс. квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар.