В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин до конца года

В Ивано-Франковске школы закрыли на карантин с 26 по 30 декабря в связи с увеличением случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Об этом говорится в сообщении департамента образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета.

"С целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и подростков в Ивано-Франковске департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета приостанавливает учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях с 26 декабря до 30 декабря 2016 года", - сказано в сообщении.

В горсовете напомнили, что с 30 декабря в школах города начинаются плановые зимние каникулы.

Напомним, состоянием на 24 декабря показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидпороги в 17 областях Украины и в Киеве.