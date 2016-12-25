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У крымских политзаключенных серьезно ухудшается здоровье, - правозащитники

У крымских политзаключенных серьезно ухудшается здоровье, - правозащитники
Крымские татары / Фото из открытых источников

Лишь двое бвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" находятся в относительно нормальном состоянии

25.12.16 246
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Крымские политзаключенные, обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир", подвергаются активному моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ и СИЗО, состояние их здоровья серьезно ухудшилось. Об этом сообщил координатор объединения "Крымская солидарность" Абдурешит Джеппаров по результатам встречи участников объединения в Симферополе 24 декабря, передают Крым.Реалии.

"На встрече сообщили об унизительном способе перевозки фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" из СИЗО в ФСБ. Кроме того, что их перевозили в наручниках, руки сзади, с мешками на голове, лежа на полу лицом вниз, их вытаскивали из машины за ноги. Не обошлось без пинков. Конечно же, в таких условиях им необходима любая возможная моральная поддержка", – заявил Джеппаров.

По его словам, в условиях заключения у многих фигурантов дела ухудшилось состояние здоровья. "На встрече была озвучена сводная справка о состоянии здоровья крымских политзаключенных – лишь у двух из них сохранилось относительно нормальное здоровье, у всех остальных начались серьезные ухудшения", – отметил правозащитник.

Объединение "Крымская солидарность" работает не только с родственниками обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", но и с семьями других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.

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