На месте пожара на складах секонд-хенда возле станции метро "Лесная" в Киеве найдено тело погибшей женщины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
"Во время разбора конструкций обнаружено тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.
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Работы по ликвидации пожара продолжаются. Огонь удалось локализовать.
Движение поездов по станциям метро "Лесная" и "Черниговская", закрытое с 12:34, восстановили в 14:55.
Фото: ГСЧС
Напомним, Киевский метрополитен закрывал станции "Лесная" и "Черниговская" из-за пожара на рынке секонд-хенд. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров.