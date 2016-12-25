АТО: оккупанты продолжают стрелять из минометов и гранатометов

Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать минские соглашения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Из 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Старогнатовке, Широкино и Павлополю.
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На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.
Всего к 18:00 зафиксировано 16 обстрелов.