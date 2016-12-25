Ельченко пояснил, почему Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в ООН

Строительство израильских поселений на палестинских территориях, отказаться от которых призвал Израиль Совет Безопасности ООН в своей резолюции, противоречит международному праву.

Об этом написал в Twitter посол Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией! Международное право - одно для всех! Нельзя им вилять, как собака хвостом!", - аргументировал Ельченко.

Накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительство в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.