В понедельник Украину накроет снег и дождь

В понедельник в Украине будет облачно, пройдет небольшой кратковременный снег.
Об этом сообщает Gismeteo.
Согласно сообщению, в понедельник, 26 декабря, в Украине ожидается облачная погода, по всей территории страны пройдет небольшой кратковременный снег, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается небольшой снег и небольшой дождь.
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Температура воздуха ночью составит -5...0°С, днем столбики термометров будут подниматься в пределах 0...+5°С.
В Киеве установится облачная погода, утром ожидается небольшой снег, вечером — небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток составит 0...+2°С.