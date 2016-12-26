Грицак: СБУ не хватает денег, и госбюджет-2017 этого не решит

Службе безопасности Украины не хватает денег, а государственный бюджет на следующий год выделяет меньше средств, чем нужно ведомству.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в эфире "112 Украина".

"Наш бюджет, по памяти, это то, что нам удалось отстоять, – это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили – это чуть более 7 млрд. Более того, у нас более 80% из нашего бюджета – это заработная плата и начисления на эту заработную плату", - отметил глава СБУ.

"Я открою сейчас страшную военную тайну, но я должен это сказать, к большому сожалению, в конце текущего года денежное содержание военнослужащих Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока", - сказал Грицак.

По его словам, сотрудники СБУ получали меньшую зарплату, чем люди на похожих должностях в Госпогранслужбе, МВД или Нацполиции.

"Поэтому денег нам действительно не хватает", - констатировал глава СБУ.

Комментируя проблему участившихся кибератак на сайты госведомств, он подчеркнул, что следователи работают "на патриотизме" против специалистов сферы IT, которые получают большие деньги и устраивают хакерские атаки.

По словам Грицака, из-за низкой зарплаты работников госструктур на третьем-пятом году работы "переманивают" коммерческие структуры.

Напомним, ранее сообщалось о кибератаках на информцентр СНБО, сайты Минфина и Госказначейства. Затем появилась информация о хакерской атаке на ресурсы Укрзализныци.