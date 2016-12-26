Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, - СЦКК

В Донецкой области возобновлена работа ряда важных объектов инфраструктуры, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Анатолий Петренко, передает пресс-центр штаба АТО.

"В результате вражеских обстрелов был поврежден ряд важных объектов инфраструктуры Донбасса. Так, без подачи электроэнергии осталось Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, обеспечивающим водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей. Офицеры украинской стороны СЦКК приняли оперативные меры для немедленного проведения ремонтно-восстановительных работ. По состоянию на 15 часов 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме", - отмечается в сообщении.

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При этом добавляется, что всего за прошедшую неделю незаконные вооруженные формирования 11 раз наносили огневые удары по местам, где нет позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, 23 декабря в результате перебития линии электропередач остановилась Донецкая фильтровальная станция, без водоснабжения остались жители Авдеевки.