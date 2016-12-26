Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, - СЦКК
Ситуация в Донбассе

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, - СЦКК

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, - СЦКК
Фото: facebook.com/ato.news

Также отремонтированы высоковольтные линии электропередач к подстанциям, обеспечивающим водоснабжение Торецка, Горловки, Донецка и Мариуполя

26.12.16 95
0000

В Донецкой области возобновлена работа ряда важных объектов инфраструктуры, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Анатолий Петренко, передает пресс-центр штаба АТО.

"В результате вражеских обстрелов был поврежден ряд важных объектов инфраструктуры Донбасса. Так, без подачи электроэнергии осталось Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, обеспечивающим водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей. Офицеры украинской стороны СЦКК приняли оперативные меры для немедленного проведения ремонтно-восстановительных работ. По состоянию на 15 часов 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что всего за прошедшую неделю незаконные вооруженные формирования 11 раз наносили огневые удары по местам, где нет позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, 23 декабря в результате перебития линии электропередач остановилась Донецкая фильтровальная станция, без водоснабжения остались жители Авдеевки.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
АТО: За сутки зафиксировано 33 обстрела украинских позицийАТО: оккупанты продолжают стрелять из минометов и гранатометовПапа Римский в рождественском послании призвал к миру в Донбассе

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 8908
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 4927
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 2976
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 5695
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 3388
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 1653
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2356
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 1360
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 2384
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1170
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 9108 / 10835
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 6204 / 8908
  3. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 3709 / 4211
  4. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 3271 / 95008
  5. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 2699 / 3229
  6. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 1773 / 2164
  7. КНДР обещает создать ракеты, способные долететь до США 1661 / 1860
  8. В Киеве временно изменят работу 5 троллейбусных маршрутов 1632 / 1855
  9. В США одно из Великих озер накрыла гигантская стена пара 1305 / 1844
  10. Ельченко пояснил, почему Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в ООН 1251 / 1494
  1. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 47 / 95008
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 47 / 8908
  3. 25 декабря 25 лет назад США официально признали независимость Украины 23 / 674
  4. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 14 / 10835
  5. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 13 / 2164
  6. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 8 / 3229
  7. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 8 / 4211
  8. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 7 / 2384
  9. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 7 / 5695
  10. Горбатюк: Во время Евромайдана власть системно противостояла собственным гражданам 7 / 1161
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.