В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту

Сроки реализации проекта строительства Керченского моста в оккупированный Россией Крым рискуют сдвинуться. Уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок, пишет российское издание Коммерсант.

В середине декабря Росжелдор объявил повторный конкурс на разработку документации и строительство. Срок подачи заявок начинался 12 декабря и завершался в прошлую пятницу, но заявок так и не поступило. Подходы к мосту должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд рублей, но в отрасли считают, что цена занижена.

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Глава компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров отметил в беседе с журналистами, что цена не обеспечивает высокой маржинальности, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции".

По его мнению, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года, то сохранение сроков возможно. Но если конкурс снова не состоится, потребуются "административные решения", чтобы не допустить срыва запуска железнодорожного сообщения.

В то же время, в российском минтрансе уверяют, что сроки работ по строительству подходов остаются неизменными, финансирование запланировано с 2017 года.

Напомним, в начале 2016 года проект Керченского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, на объекте начались основные строительно-монтажные работы. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, генподрядчик — ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного - в 2019 году.