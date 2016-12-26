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Луценко поручил прокуратуре разобраться со сносом столичных МАФов

Луценко поручил прокуратуре разобраться со сносом столичных МАФов
Стычки при демонтаже МАФов у метро "Харьковская" / Фото: facebook.com/d.chygryn

По его мнению, применение "ночных бульдозеров" для сноса киосков не допустимо

26.12.16 39
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Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям правоохранителей и сотрудников коммунальных служб при сносе малых архитектурных форм (МАФ) в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал он.

Луценко считает, что применение бульдозеров для сноса МАФов ночью и полицейские "зачистки" в отношениях с предпринимателями являются недопустимыми.

Напомним, в Киеве за полгода демонтировали более 1 тыс. МАФов. Столичные власти утверждают, что все они работали незаконно.

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