Луценко поручил прокуратуре разобраться со сносом столичных МАФов

По его мнению, применение "ночных бульдозеров" для сноса киосков не допустимо

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям правоохранителей и сотрудников коммунальных служб при сносе малых архитектурных форм (МАФ) в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал он.

Луценко считает, что применение бульдозеров для сноса МАФов ночью и полицейские "зачистки" в отношениях с предпринимателями являются недопустимыми.

Напомним, в Киеве за полгода демонтировали более 1 тыс. МАФов. Столичные власти утверждают, что все они работали незаконно.