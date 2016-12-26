В МИД уверены: дружбе Украины и Израиля ничего не угрожает

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что "внутриполитическая дискуссия в Израиле" не помешает дружеским украинско-израильским отношениям, передает ВВС Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наше государство на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту", - говорится в сообщении.

Также в МИД сообщили, что Украина поддерживает нормы международного права, поскольку на собственном примере почувствовала, к каким трагическим последствиям приводят его нарушения.

"Текст резолюции является сбалансированным - она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны. Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские представители - принять эффективные меры борьбы с терроризмом", - считают в МИД.

Украинские дипломаты считают, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле" не помешает дружеским украинско-израильским отношениям.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США.

Правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство еврейских поселений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию.