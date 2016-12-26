НАПК не обнаружило конфликта интересов при расследовании дела Рината Кузьмина

В агентстве утверждают, что, инициировав расследование, генпрокурор Юрий Луценко принял меры для самостоятельного урегулирования потенциального конфликта интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выявило конфликта интересов в действиях генерального прокурора Юрия Луценко при расследовании уголовного производства против бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, передают Украинские новости.

"Генеральным прокурором Украины урегулирован потенциальный конфликт интересов путем вынесения постановления о самоустранении от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры", - сказано в ответе НАПК на запрос агентства.

В НАПК отметили, что таким образом генпрокурором приняты меры для самостоятельного урегулирования потенциального конфликта интересов и соблюдены требования Уголовно-процессуального кодекса.

По информации Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, которое является органом досудебного расследования в данном уголовном производстве, данных, которые бы свидетельствовали об оказании какого-либо влияния Луценко на ход расследования, не выявлено.

По данным Единого реестра досудебных расследований, генпрокурор не является ни руководителем органа досудебного расследования или руководителем прокуратуры, ни прокурором или следователем.

Напомним, в июне генпрокурор Юрий Луценко передал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) уголовные производства против Кузьмина и экс-следователя Сергея Войченко.

Через несколько дней САП вернула их обратно Генпрокуратуре, установив, что преступлений, которые могут подпадать под подследственность Национального антикоррупционного бюро, нет.