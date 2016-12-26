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Главная » Страна » НАПК не обнаружило конфликта интересов при расследовании дела Рината Кузьмина

НАПК не обнаружило конфликта интересов при расследовании дела Рината Кузьмина

НАПК не обнаружило конфликта интересов при расследовании дела Рината Кузьмина
Ренат Кузьмин / Фото: Женя Савилов, Фокус

В агентстве утверждают, что, инициировав расследование, генпрокурор Юрий Луценко принял меры для самостоятельного урегулирования потенциального конфликта интересов

26.12.16 219
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не выявило конфликта интересов в действиях генерального прокурора Юрия Луценко при расследовании уголовного производства против бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, передают Украинские новости.

"Генеральным прокурором Украины урегулирован потенциальный конфликт интересов путем вынесения постановления о самоустранении от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры", - сказано в ответе НАПК на запрос агентства.

В НАПК отметили, что таким образом генпрокурором приняты меры для самостоятельного урегулирования потенциального конфликта интересов и соблюдены требования Уголовно-процессуального кодекса.

По информации Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, которое является органом досудебного расследования в данном уголовном производстве, данных, которые бы свидетельствовали об оказании какого-либо влияния Луценко на ход расследования, не выявлено.

По данным Единого реестра досудебных расследований, генпрокурор не является ни руководителем органа досудебного расследования или руководителем прокуратуры, ни прокурором или следователем.

Напомним, в июне генпрокурор Юрий Луценко передал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) уголовные производства против Кузьмина и экс-следователя Сергея Войченко.

Через несколько дней САП вернула их обратно Генпрокуратуре, установив, что преступлений, которые могут подпадать под подследственность Национального антикоррупционного бюро, нет.

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