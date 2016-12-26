В зоне АТО – четверо раненых украинских бойцов

Второй день рождественского перемирия отметился дальнейшей эскалацией ситуации и увеличением активности противника. Прежде всего, это касается донецкого и мариупольского направлений, в частности основных "горячих точек" - Луганского и Широкино.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения.

Такую информацию обнародовал сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Луганское направление

Здесь вчера было относительно спокойно. Противник совершил 3 краткосрочных обстрела в Станице Луганской и Новозвановке.

Донецкое направление

С 7 утра противник начал обстрел наших позиций в Луганском. Уж во второй половине дня противник ввел в действие бронетехнику и минометы. Всего в течение суток вражеские обстрелы на этих рубежах продолжались с перерывами не менее 7 часов.

Оккупанты нарушали режим тишины почти по всему горловскому периметру (участок фронта Зайцево - Верхнеторецкое), однако там ситуация значительно лучше.

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К югу от Верхнеторецкого, в частности в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта, вчера было совершенно спокойно, чего не наблюдалось уже несколько месяцев.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

В Марьинке и окрестностях вчера было тихо. По одному вражескому обстрелу произошло в Новотроицком и Старогнатовке. А вот на участке фронта Павлополь - Широкино, как и раньше, очень неспокойно.

Как и до рождественского перемирия, враг массово применяет минометы, эпизодически - пушки. Вчера враг открыл огонь около 10:00, и он не стихал до позднего вечера. По нашим позициям выпущено около 40 мин и несколько снарядов.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения