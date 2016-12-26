Свидетели сообщили обстоятельства гибели двух военных в бою. Тело третьего нашли позже недалеко от позиций боевиков

Есть все основания утверждать, что трое военнослужащих 1-го батальона 54-й бригады ВСУ с позывными Шайтан, Эф и Семьянин погибли в бою на Светлодарской дуге, а не в плену.

Об этом в своем Facebook сообщил советник замминистра обороны Василий Будик.

"Есть свидетели гибели Шайтана. Он погиб первым в этом бою 18 декабря. Ребята также рассказали о судьбе Эфа. Он принял страшное для себя решение: понимая, что его не смогут вытащить с поля боя, он попросил спасти молодого бойца, а сам остался на поле. Перед своей гибелью он успел позвонить маме и попрощаться", - заявил Будик.

Для поисков Семьянина пришлось приложить усилия: была информация о том, что боец ранен и, возможно, захвачен боевиками в плен. "Позже его тело было обнаружено за 200 метров от позиций противника. Ребята смогли под огнем его эвакуировать", - сообщил Будик.

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Также советник замглавы Минобороны подчеркнул, что обращался к координатору группы "Стоп террор" Семену Кабакаеву с призывом не распространять лживую информацию о применении пыток к бойцам ВСУ в плену.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с их позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще порядка 30 получили ранения.

Вечером 22 декабря координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев заявил, что на Светлодарской дуге боевики якобы захватили в плен двоих раненых украинских военных. Пленных якобы перевезли в оккупированное Дебальцево, где подвергли пыткам, а затем убили. По словам Кабакаева, еще один военный пропал без вести. Позже боевики заявили, что он также у них в плену. Спустя некоторое время террористы якобы передали этого бойца уже мертвым.

23 декабря спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко опроверг информацию о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе.

25 декабря сообщалось, что в Счастье боевики передали ВСУ тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.