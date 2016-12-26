Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото Бойцы под Светлодарском погибли в бою, а не в плену, - Минобороны
Ситуация в Донбассе

Фото Бойцы под Светлодарском погибли в бою, а не в плену, - Минобороны

<span class="label red">Фото</span> Бойцы под Светлодарском погибли в бою, а не в плену, - Минобороны

Свидетели сообщили обстоятельства гибели двух военных в бою. Тело третьего нашли позже недалеко от позиций боевиков

26.12.16 196
0000

Есть все основания утверждать, что трое военнослужащих 1-го батальона 54-й бригады ВСУ с позывными Шайтан, Эф и Семьянин погибли в бою на Светлодарской дуге, а не в плену.

Об этом в своем Facebook сообщил советник замминистра обороны Василий Будик.

"Есть свидетели гибели Шайтана. Он погиб первым в этом бою 18 декабря. Ребята также рассказали о судьбе Эфа. Он принял страшное для себя решение: понимая, что его не смогут вытащить с поля боя, он попросил спасти молодого бойца, а сам остался на поле. Перед своей гибелью он успел позвонить маме и попрощаться", - заявил Будик.

Для поисков Семьянина пришлось приложить усилия: была информация о том, что боец ранен и, возможно, захвачен боевиками в плен. "Позже его тело было обнаружено за 200 метров от позиций противника. Ребята смогли под огнем его эвакуировать", - сообщил Будик.

Также советник замглавы Минобороны подчеркнул, что обращался к координатору группы "Стоп террор" Семену Кабакаеву с призывом не распространять лживую информацию о применении пыток к бойцам ВСУ в плену.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с их позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще порядка 30 получили ранения.

Вечером 22 декабря координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев заявил, что на Светлодарской дуге боевики якобы захватили в плен двоих раненых украинских военных. Пленных якобы перевезли в оккупированное Дебальцево, где подвергли пыткам, а затем убили. По словам Кабакаева, еще один военный пропал без вести. Позже боевики заявили, что он также у них в плену. Спустя некоторое время террористы якобы передали этого бойца уже мертвым.

23 декабря спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко опроверг информацию о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе.

25 декабря сообщалось, что в Счастье боевики передали ВСУ тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В зоне АТО – четверо раненых украинских бойцовКарта военных действий в зоне АТО на 26 декабряВ Донбассе разоблачили крупнейшую сеть информаторов боевиков

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 9218
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 5129
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3021
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 5905
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 3488
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 1702
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2414
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 1463
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 2623
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1182
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 10148 / 11454
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 6567 / 9218
  3. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 3811 / 95814
  4. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 3744 / 4226
  5. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 2964 / 3252
  6. В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту 2839 / 3539
  7. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 1981 / 2683
  8. КНДР обещает создать ракеты, способные долететь до США 1669 / 1866
  9. В Киеве временно изменят работу 5 троллейбусных маршрутов 1667 / 1877
  10. Ельченко пояснил, почему Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в ООН 1370 / 1581
  1. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 54 / 95814
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 49 / 9218
  3. 25 декабря 25 лет назад США официально признали независимость Украины 23 / 693
  4. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 20 / 11454
  5. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 13 / 2683
  6. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 11 / 5905
  7. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 10 / 4226
  8. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 8 / 2623
  9. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 8 / 3252
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.