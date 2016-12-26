Оккупанты атаковали передовые позиции АТО под Мариуполем, - ИС

Оккупанты пытались атаковать передовые позиции сил АТО в районе на восток от Водяного под Мариуполем.
Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Продолжает оставаться напряженной ситуация на приморском направлении. После неудачной попытки атаковать передовые позиции сил АТО в районе на восток от Водяного, оккупанты, активно используя 82-мм автоматические минометы типа 2Б9 "Василек" обстреливали позиции украинских войск на участке от дороги Мариуполь – Тельманово до поселка Широкино", - пишет Тымчук.
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Зафиксированы 3 огневые группы противника (по 2-3 миномета в каждой), которые, периодически меняя огневые позиции, наносили короткие, но интенсивные огневые удары по передовым позициям сил АТО. С высот в районе Саханки оккупанты также вели огонь из БМП-2.