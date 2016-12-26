В МВД заявляют о снижении общих показателей преступности по Украине

Статистика последних месяцев свидетельствует о росте показателей раскрываемости преступлений. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко, передает 112.ua.

На мотивацию полицейских повлияло повышение денежного обеспечения. Также в течение последних месяцев в Украине снизились общие показатели преступности.

"Статистика последних месяцев ноября и неполного декабря дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют о росте показателей раскрываемости и уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало", – отметил Шевченко.

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В октябре сообщалось, что в Киеве с начала 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 52% (с 40855 до 62086).